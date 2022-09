Pisa, UFFICIALE: esonerato Maran (Di lunedì 19 settembre 2022) Rolando Maran non è più l'allenatore del Pisa, ora è attesa per il ritorno di Luca d'Angelo. Il comunicato del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Rolandonon è più l'allenatore del, ora è attesa per il ritorno di Luca d'Angelo. Il comunicato del...

sportli26181512 : Pisa, UFFICIALE: esonerato Maran: Rolando Maran non è più l'allenatore del Pisa, ora è attesa per il ritorno di Luc… - CalcioEngland : RT @PisaSC: COMUNICATO UFFICIALE ?? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa - cascinanotizie : Maran esonerato dopo soli 81 giorni Ufficiale, il Pisa solleva dall'incarico Rolando Maran - SkySport : ULTIM'ORA #SERIEB #Pisa, ufficiale l'esonero di Rolando #Maran: per sostituirlo in pole Luca #DAngelo #SkySport #SkySerieB - riki_signorini : RT @PisaSC: COMUNICATO UFFICIALE ?? #Pisa #PisaSC #ForzaPisa -