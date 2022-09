Mattia, il piccolo scomparso: la notizia è appena arrivata (Di lunedì 19 settembre 2022) L’alluvione nelle Marche del 15 settembre ha generato danni ed ha causato vittime. Alcuni sono ancora dispersi, come il piccolo Mattia. Il padre non si rassegna e chiede alle forze delle ordine e ai vigili del fuoco di cercare senza sosta. In questo articolo vi riportiamo le sue parole, che rappresentano un mix di speranza e disperazione. (Continua dopo la foto…) Alluvione nelle Marche, la mamma del bimbo disperso: “Riportatemi Mattia” Terribile alluvione nelle Marche Lo scorso 15 settembre, nelle Marche, si è abbattuto un terribile alluvione. Sono caduti dai 250 ai 400 mm di pioggia, ovvero dai 250 ai 400 litri per metro quadrato. A Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, l’acqua è arrivato al primo piano delle abitazioni. Fiumi di fango hanno invaso il centro storico, le macchine sono state portate via a forza dall’acqua e ci sono ... Leggi su tvzap (Di lunedì 19 settembre 2022) L’alluvione nelle Marche del 15 settembre ha generato danni ed ha causato vittime. Alcuni sono ancora dispersi, come il. Il padre non si rassegna e chiede alle forze delle ordine e ai vigili del fuoco di cercare senza sosta. In questo articolo vi riportiamo le sue parole, che rappresentano un mix di speranza e disperazione. (Continua dopo la foto…) Alluvione nelle Marche, la mamma del bimbo disperso: “Riportatemi” Terribile alluvione nelle Marche Lo scorso 15 settembre, nelle Marche, si è abbattuto un terribile alluvione. Sono caduti dai 250 ai 400 mm di pioggia, ovvero dai 250 ai 400 litri per metro quadrato. A Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, l’acqua è arrivato al primo piano delle abitazioni. Fiumi di fango hanno invaso il centro storico, le macchine sono state portate via a forza dall’acqua e ci sono ...

