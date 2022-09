Mai questo comportamento alla guida! Il codice della strada multa i trasgressori (Di lunedì 19 settembre 2022) Il codice della strada condanna un atteggiamento che va per la maggiore. Attenersi scrupolosamente alla legge. Il codice della strada impone molti divieti. Le leggi ordinate nel prontuario devono essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilcondanna un atteggiamento che va per la maggiore. Attenersi scrupolosamentelegge. Ilimpone molti divieti. Le leggi ordinate nel prontuario devono essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

rubio_chef : Loro sono le partigiane e i partigiani che da 74 anni resistono all’invasore, che per questo vengono chiamati terro… - stanzaselvaggia : Questo titolo e il tono dell’articolo fanno schifo.Accusare indiscriminatamente dipendenti pubblici che per 1400 eu… - LegaSalvini : #Fontana #Pontida22: 'Questo patrone è la certezza che la Lega non mollerà mai, voi siete la forza di questo movime… - fdondi1 : RT @mi8_paola: @lorepregliasco Siamo un paese regionalista e diviso, Gonde Giuseppi lo ha fatto emergere più che in 20 di Leganord, la ques… - strangisss : RT @curruda_: “Luigi, sei agitato?” “No,no” “Sei sicuro?” “No so apposto,per Carola dico” “Ma va?!” “Solo che nel classico si dice simp… -