L’Atalanta si scopre solida e concreta | vince la linea verde e si torna in “maglia rosa”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Da dove cominciamo? Da un primo posto che sembra irreale, tanto sembra incredibile? Eppure, si potrebbe titolare come fece la Gazzetta in prima pagina quando l’Italia vinse il suo ultimo Mondiale nel 2006: “Tutto vero”. Certo, questa Atalanta è da prima pagina, capolista assieme al Napoli e già da tre giornate in testa alla classifica della Serie A. Se alla quinta giornata poteva essere un fatto straordinario, ora la(sia pure in condivisione) è un bel vedere sulle spalle dei nerazzurri, assieme a quella coloracqua o Tiffany che hanno indossato a Roma. Anche Gasperini ha precisato “siamoma nonremo il Giro d’Italia”, però i punti, le vittorie, i numeri sono lì e non si discutono. Per altre due settimane, visto che ora c’è la sosta, ...