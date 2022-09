"Lascia Harry, vieni qui. E...": il vip e la proposta indecente a Meghan Markle (Di lunedì 19 settembre 2022) I tabloid inglesi non perdono di vista il funerale della Regina Elisabetta, l'evento mediatico più atteso di sempre con circa 4 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Ma entra a gamba tesa anche Leonardo Pieraccioni, che dice: “vieni in Toscana a mangiare il lampredotto". Il comico dedica una canzone a Meghan Markle, moglie di Harry. “A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t'aspetto qui in Toscana", svela. "E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...", prosegue Pieraccioni. Che regala una vera chicca e propone alla moglie di Harry le prelibatezze culinarie toscane come l'iconico lampredotto. Nell'arco della giornata, la più lunga di sempre per la monarchia inglese, si sono svolti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) I tabloid inglesi non perdono di vista il funerale della Regina Elisabetta, l'evento mediatico più atteso di sempre con circa 4 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Ma entra a gamba tesa anche Leonardo Pieraccioni, che dice: “in Toscana a mangiare il lampredotto". Il comico dedica una canzone a, moglie di. “A me mi garbi, americana, se lasci il principe t'aspetto qui in Toscana", svela. "E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...", prosegue Pieraccioni. Che regala una vera chicca e propone alla moglie dile prelibatezze culinarie toscane come l'iconico lampredotto. Nell'arco della giornata, la più lunga di sempre per la monarchia inglese, si sono svolti i ...

hazabbracciami_ : per me è il modo in cui harry non sia mai riuscito ad avere la forza di negare fermamente, è il modo in cui il sorr… - CORDESCOM : RT @boni_castellane: Elisabetta II cambia il testamento e non lascia niente a Harry e Megan. Non basta questo per chiarire il fallimento de… - dorin693 : RT @boni_castellane: Elisabetta II cambia il testamento e non lascia niente a Harry e Megan. Non basta questo per chiarire il fallimento de… - littlestar04060 : RT @boni_castellane: Elisabetta II cambia il testamento e non lascia niente a Harry e Megan. Non basta questo per chiarire il fallimento de… - Ilmarchese15 : RT @boni_castellane: Elisabetta II cambia il testamento e non lascia niente a Harry e Megan. Non basta questo per chiarire il fallimento de… -