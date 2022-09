Kahn | «Fiducia a Nagelsmann | ma siamo tutti poco soddisfatti e di cattivo umore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Oliver, ex portiere e ora dirigente del Bayern Monaco, ha parlato del futuro diOliver, ex portiere e ora dirigente del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di. Le sue dichiarazioni: «In questo momento non stiamo trattando con nessun altro allenatore, abbiamo totalein Julian. Ovviamentee di, dobbiamo vederci chiaro in questa situazione. E pensare che non appena comincerà la partita contro il Bayer Leverkusen dovremo andare subitoall’attacco». L'articolo proviene da Calcio News 24.