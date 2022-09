Furto aggravato, Carabinieri denunciano 3 persone. (Di lunedì 19 settembre 2022) Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell'Arma un 50enne di Avellino e due ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 19 settembre 2022) Non si ferma la controffensiva posta in essere daidella Compagnia di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell'Arma un 50enne di Avellino e due ...

GazzettAvellino : Furto aggravato, Carabinieri denunciano 3 persone. - QdSit : I carabinieri della tenenza di Misterbianco (provincia di Catania) hannodenunciato un 18enne e tre minorenni per te… - MercoglianoNews : Un 50enne di Avellino e due 20enni di Mercogliano denunciati per “Furto aggravato in concorso” -… - valtellinatweet : Furto aggravato e continuato di batterie stilo, arrestato 39enne - irpiniatimes1 : Furto aggravato in concorso, denunciate tre persone -