Funerali Regina Elisabetta in tv | orario e come seguirli in streaming

E' arrivato il giorno dei Funerali della Regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della storia britannica. Il Regno Unito si ferma per l'ultimo saluto: chiusi tutti i musei, alcune attività commerciali e cancellati appuntamenti in ospedale e Funerali. Ma dove si possono seguire in tv? La diretta sarà affidata a Rai 1 e Canale 5. Sul primo canale nazionale dalle 10.30 andrà in onda lo speciale del Tg1 "Elisabatta II, l'addio", condotto da Monica Maggioni, che accompagnerà gli spettatori verso il momento delle celebrazioni, per poi seguire istante per istante i Funerali. Su Canale 5 a partire dalle 11 Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: "The Queen – Addio alla Regina". Lo speciale condotto da Silvia Toffanin avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario ...

