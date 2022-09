Firenze, bancarotta Ste: per i giudici, “Verdini non agì per arginare il dissesto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo i giudici dellaCorte d'Appello di Firenze, la Società Toscana edizioni (Ste) era in stato di insolvenza già dal 2009 e il "dominus", Denis Verdini, "non solo non ha assunto iniziative volte ad arginarlo, ma non ha neppure chiesto tempestivamente il fallimento aggravandone in tal modo il dissesto" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo idellaCorte d'Appello di, la Società Toscana edizioni (Ste) era in stato di insolvenza già dal 2009 e il "dominus", Denis, "non solo non ha assunto iniziative volte ad arginarlo, ma non ha neppure chiesto tempestivamente il fallimento aggravandone in tal modo il" L'articolo proviene daPost.

