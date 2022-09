Eurostat: il prezzo del pane aumentato del 18% in tutta Europa. L’invasione russa dell’Ucraina tra le cause principali (Di lunedì 19 settembre 2022) Il bene di prima necessità per eccellenza, il pane, costa il 18% in più rispetto all’anno scorso. Lo certificano i dati Eurostat sullo scorso agosto relativi a tutti i paesi dell’Unione Europea. Si tratta di un aumento definito “enorme”, considerando che già ad agosto 2021 il prezzo era salito del 3% rispetto ai dodici mesi precedenti. La causa principale è la guerra tra Russia e Ucraina, spiega Eurostat, che ha causato un aumento generalizzato del costo dell’energia. I forni per la panificazione consumano una grande quantità di elettricità: a Milano, ad esempio, la bolletta per i panettieri è triplicata, mettendo a rischio secondo Assipan 1350 imprese e oltre 5000 imprese. Contribuisce all’aumento del prezzo del pane in tutta Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Il bene di prima necessità per eccellenza, il, costa il 18% in più rispetto all’anno scorso. Lo certificano i datisullo scorso agosto relativi a tutti i paesi dell’Unione Europea. Si tratta di un aumento definito “enorme”, considerando che già ad agosto 2021 ilera salito del 3% rispetto ai dodici mesi precedenti. La causa principale è la guerra tra Russia e Ucraina, spiega, che ha causato un aumento generalizzato del costo dell’energia. I forni per la panificazione consumano una grande quantità di elettricità: a Milano, ad esempio, la bolletta per ittieri è triplicata, mettendo a rischio secondo Assipan 1350 imprese e oltre 5000 imprese. Contribuisce all’aumento deldelin...

