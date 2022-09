(Di lunedì 19 settembre 2022)3 potrebbe non essere l’ultima stagione. Il teen drama è stato un grande successo per la HBO sin dal suo debutto nel 2019, puntando i riflettori su un cast, molti dei quali sono stati elogiati per le loro interpretazioni nel mondo della Generazione Z creato da Sam Levinson. La protagonista, nei panni della tormentata narratrice Rue Bennett, ha da poco portato a casa il suo secondo Emmy consecutivo, registrando un record per la sua giovane età. Dato il successo di pubblico e critica, i vertici HBO stanno pensando a3. Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO, ha confermato che le riprese della terza stagione inizieranno a marzo 2023, ma non è l’unica novità. Secondo quanto riporta Deadline, il boss di HBO ha affermato che3 non sarà la stagione conclusiva. Infatti, lui, insieme ...

Irene_Silmarien : @delena_86 Ma con la differenza fondamentale che #Euphoria parlava della sessualità degli adolescenti in ottica neg… -

OptiMagazine

... il giornalista del Daily Bugle che poi si trasformò in Hobgoblin,a scontrarsi in diverse ... Nel cast anche Sydney Sweeney , nota per aver interpretato Cassie Howard in, apprezzata ...Il tour mondiale farà tappa anche in UK,che in Austria, Olanda, Germania, Francia e Svizzera ... l'energia frenetica della band è palpabile con l'impeto fulmineo di '' mentre in 'We Are ... Euphoria 3 e oltre: HBO pronta a continuare la serie anche senza Zendaya Cos'è l'euforia e per quali sintomi si caratterizza L'euforia è uno stato di esaltazione mentale, ma quando può diventare un vero e proprio disturbo dell'umore Dalle cause, alla diagnosi, fino alla ...Ieri è andata in scena la cerimonia dell’edizione 2022 degli Emmy Awards ( qui tutti i vincitori). Tra le soprese e le new entry ci sono state alcune conferme d’eccelleza. Tra queste la più importante ...