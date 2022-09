Dalla Francia le indiscrezioni: Pogba sotto scorta a Torino, e trapelano le sue deposizioni (Di lunedì 19 settembre 2022) trapelano importanti notizie su Paul Pogba ed il caso che lo ha visto coinvolto recentemente. Il calciatore francese ha subito minacce e tentativi di estorsione, per i quali il fratello Mathias è stato arrestato. Secondo Le Parisien il calciatore francese sarebbe sotto scorta a seguito delle minacce e dai tentativi di esotrsione di alcuni ex amici, a seguito dei quali il fratello Mathias è stato portato in carcere e anche quando si sposta in territorio francese sarebbe scortato dalle autorità. Ma non finisce qua: Le Monde, infatti, ha pubblicato la deposizione fatta da Pogba agli inquirenti. “Avevo paura. I due ragazzi mi hanno puntato le pistole addosso“, ha raccontato Pogba parlando di quando iol 19 marzo 22 fu portato in un appartamento a Chanteloup-En-Brie, dove ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022)importanti notizie su Pauled il caso che lo ha visto coinvolto recentemente. Il calciatore francese ha subito minacce e tentativi di estorsione, per i quali il fratello Mathias è stato arrestato. Secondo Le Parisien il calciatore francese sarebbea seguito delle minacce e dai tentativi di esotrsione di alcuni ex amici, a seguito dei quali il fratello Mathias è stato portato in carcere e anche quando si sposta in territorio francese sarebbeto dalle autorità. Ma non finisce qua: Le Monde, infatti, ha pubblicato la deposizione fatta daagli inquirenti. “Avevo paura. I due ragazzi mi hanno puntato le pistole addosso“, ha raccontatoparlando di quando iol 19 marzo 22 fu portato in un appartamento a Chanteloup-En-Brie, dove ...

