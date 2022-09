Bicchieri di plastica, non usarli mai più in questo modo: fa malissimo alla salute (Di lunedì 19 settembre 2022) Hai sempre bevuto bibite nel bicchiere di plastica usa e getta? Non sei a conoscenza dei pericoli in cui si incappa: fai attenzione! Bicchieri di plastica (Pixabay)Parliamo sia dei Bicchieri interamente in plastica che quelli in carta, che molto spesso chiediamo al bar per caffè e bevande da asporto. In entrambi i casi, c’è da specificare che l’elemento costitutivo di base consisterebbe comunque in plastica. Questi strati di plastica che vanno a contatto con le bevande calde porterebbero ad ingerire inevitabilmente particelle della sostanza, che a lungo andare, potrebbero realmente intossicarci. Gli ultimi studi, infatti, hanno rivelato che frammenti di microplastiche verrebbero ingerite insieme allo stesso caffè, ma vediamo nel dettaglio cosa raccontano gli ... Leggi su direttanews (Di lunedì 19 settembre 2022) Hai sempre bevuto bibite nel bicchiere diusa e getta? Non sei a conoscenza dei pericoli in cui si incappa: fai attenzione!di(Pixabay)Parliamo sia deiinteramente inche quelli in carta, che molto spesso chiediamo al bar per caffè e bevande da asporto. In entrambi i casi, c’è da specificare che l’elemento costitutivo di base consisterebbe comunque in. Questi strati diche vanno a contatto con le bevande calde porterebbero ad ingerire inevitabilmente particelle della sostanza, che a lungo andare, potrebbero realmente intossicarci. Gli ultimi studi, infatti, hanno rivelato che frammenti di microplastiche verrebbero ingerite insieme allo stesso caffè, ma vediamo nel dettaglio cosa raccontano gli ...

