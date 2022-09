Atp 250 San Diego 2022 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 settembre 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di Sansui campi in cemento outdoor della città californiana. Evento in una posizione di calendario non troppo favorevole e che quindi vede al via solamente due top 50, ossia Daniel Evans e Jenson Brooksby. Occasione di fare punti importanti per molti giocatori che di solito in questi tornei Atp sono costretti a fare le qualificazioni. Iltotale dell’evento corrisponde a 612,000 dollari, di cui $93,090 sono destinati al campione con 250 punti del ranking maschilee a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro dell’Atp 250 di Sane dei punti valevoli per la classifica.ATP 250 SAN ...