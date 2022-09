Aspettando il funerale di Elisabetta, le regine e le mogli dei capi di Stato in nero (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano come da protocollo e a ritmo serrato gli appuntamenti ufficiali per dare l’addio alla regina Elisabetta. Nel weekend sono arrivati a Londra i capi di Stato e i reali di mezzo mondo, per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre. Ad accoglierli c’erano i membri senior della royal family, a partire da re Carlo III e dalla regina Consorte Camilla. Anche Kate Middleton ha fatto la sua parte, con grazia ed eleganza. A Londra per Elisabetta Felipe e Letizia di SpagnaSono giorni di sentita commozione nel Regno Unito e, mentre il popolo si è messo in fila per l’ultimo saluto all’amata regina Elisabetta, royal e politici si sono riuniti a Buckingham Palace. regine e First Lady hanno seguito pedissequamente l’etichetta, che prevede outfit total black. Sebbene abbiano tutte ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Continuano come da protocollo e a ritmo serrato gli appuntamenti ufficiali per dare l’addio alla regina. Nel weekend sono arrivati a Londra idie i reali di mezzo mondo, per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre. Ad accoglierli c’erano i membri senior della royal family, a partire da re Carlo III e dalla regina Consorte Camilla. Anche Kate Middleton ha fatto la sua parte, con grazia ed eleganza. A Londra perFelipe e Letizia di SpagnaSono giorni di sentita commozione nel Regno Unito e, mentre il popolo si è messo in fila per l’ultimo saluto all’amata regina, royal e politici si sono riuniti a Buckingham Palace.e First Lady hanno seguito pedissequamente l’etichetta, che prevede outfit total black. Sebbene abbiano tutte ...

