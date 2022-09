Alessandro Greco | la mia “prima volta” con Raffaellà Carrà | “intenerita dalla mia agitazione”

Leggi su newstv

(Di lunedì 19 settembre 2022) La più amata degli italiani, Raffaella, vive nel ricordo di tutti noi e di tutti coloro che l’hanno conosciuta, vip compresi. Impossibile dimenticarla, impossibile dimenticare la donna che ha fatto la televisione, con la sua sensualità “rassicurante” e il suo caschetto biondo.(web source)La showgirl per eccellenza La biografia di Raffaella è nota a tutti, così come lo studio e la professionalità che ha messo in ogni aspetto della carriera che si è scelta. Partita come attrice, si afferma in Rai come ballerina e conduttrice di programmi importantissimi, quei programmi che tenevano incollata l’Italia intera. Con il suo (casto) ombelico scoperto ha rotto un tabù e sfidato la censura che in quegli anni poteva far chiudere trasmissioni dall’oggi al domani. Maniacale nella preparazione delle sue trasmissioni è ...