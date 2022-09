Agenzia_Ansa : FLASH | Alberto Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi a Milano. #ANSA - fanpage : ?? L’imprenditore Alberto Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi dal Tribunale di Milano: l’uomo era accusato… - TgLa7 : Alberto #Genovese #condannato a 8 anni e 4 mesi a Milano. Due anni e 5 mesi all'ex fidanzata - Maria75352 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alberto Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi a Milano. #ANSA - yuna_hikari : RT @ilpost: Alberto Genovese è stato condannato per aver violentato due ragazze -

Sky Tg24

Il gup di Milano Chiara Valori ha condannato a 8 anni e 4 mesi, l' imprenditore accusato di due episodi di stupro. Al termine del processo con rito abbreviato, il 45enne , presente nell'aula del settimo piano del Palazzo di giustizia, è stato ...Il giudice per l'udienza preliminare di Milano Chiara Valori ha condannato l'imprenditorea 8 anni e 4 mesi. L'imputato era presente in aula. Il gup lo ha condannato a una pena più alta della richiesta dei pm. È stata condannata a 2 anni e cinque mesi anche l'ex fidanzata ... Alberto Genovese, attesa per sentenza al tribunale di Milano L'imprenditore del web Alberto Genovese è stato condannato a otto anni e quattro mesi per violenza sessuale. Condannata anche l'ex fidanzata.L'imprenditore era accusato di due casi di violenza sessuale ai danni di due modelle e avvenute nel 2020 a Milano e a Ibiza.