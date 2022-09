Addio ad Elisabetta, si chiama Chrissy ed è in servizio alla Raf l’ultima persona nella camera ardente (Di lunedì 19 settembre 2022) ‘Un privilegio”. Così Chrissy Heerey, membro in servizio della Raf e l’ultima persona ad aver reso omaggio alla regina Elisabetta nella camera ardente, parla di quello che definisce ”uno dei momenti più importanti della mia vita”. alla Bbc ha detto: “Non potevo credere di essere lì. Mi sono sentita molto onorata per aver avuto l’opportunità di poter andare a vederla e dirle il mio Addio”. Sima Mansouri, la penultima persona a vedere il feretro della regina, ha detto che con Heerey saranno “amiche per sempre” dopo essersi conosciute in coda. ”Era un po’ nervosa, essendo l’ultima persona, ma le ho detto: ‘Non preoccuparti. Ti sto vicino. Sono qui'”, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) ‘Un privilegio”. CosìHeerey, membro indella Raf ead aver reso omaggioregina, parla di quello che definisce ”uno dei momenti più importanti della mia vita”.Bbc ha detto: “Non potevo credere di essere lì. Mi sono sentita molto onorata per aver avuto l’opportunità di poter andare a vederla e dirle il mio”. Sima Mansouri, la penultimaa vedere il feretro della regina, ha detto che con Heerey saranno “amiche per sempre” dopo essersi conosciute in coda. ”Era un po’ nervosa, essendo, ma le ho detto: ‘Non preoccuparti. Ti sto vicino. Sono qui'”, ...

Agenzia_Ansa : Addio alla Regina, da Mattarella a Biden, i leader a Londra per l'ultimo saluto a Elisabetta. #ANSA… - SkyTG24 : Il principe Harry, duca di Sussex e Meghan, duchessa di Sussex, si recano ai funerali della regina, previsti alle 1… - marcoluci1 : RT @GiovanniToti: Tutto il mondo oggi si ferma per dire addio alla Regina #Elisabetta. Un milione di inglesi si sta raccogliendo a Westmins… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Leader e rappresentanti delle istituzioni del mondo intero sono a Londra per partecipare ai funerali a Westminster Abbey #Addi… - romanticbee : RT @GretaSmara: Oggi stiamo assistendo a un cambio importante nella Monarchia Inglese,a un pezzo di storia. Stiamo per assistere a qualcosa… -