Ultime Notizie – Funerali Regina Elisabetta, il programma del 19 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Domani sarà il giorno dei solenni Funerali di Stato per la Regina Elisabetta. Ecco i tempi previsti per lo svolgimento delle cerimonie. – 06.30 (07.30 in Italia): si chiude la camera ardente della sovrana defunta a Westminster Hall. – 08.00: al rintocco del Big Ben, la Gran Bretagna si raccoglie in un minuto di silenzio. – 10.44: il feretro di Elisabetta II lascia Westminster Hall e viene trasportato nel breve tragitto verso l'abbazia di Westminster, dove si svolgerà il funerale. – 10.52: la processione funebre arriva all'abbazia di Westminster. – 11.00: Inizia il funerale solenne. Le porte dell'abbazia saranno state aperte dalle 08.00 del mattino per permettere a tutti i partecipanti di prendere posto. – 12.15 : terminato il funerale, il feretro viene condotto all'arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 km.

