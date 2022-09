Sostegno, verso lo stop esonero per alunni con disabilità. Riunioni GLO in orario non coincidente con le lezioni. Le ultime ipotesi (Di domenica 18 settembre 2022) Lunedì 19 settembre è prevista una nuova riunione fra Ministero dell'Istrione e Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica. Al centro dell'incontro la definizione dell'intero impianto relativo al Sostegno, dai modelli di PEI alla quantificazione delle ore per gli studenti con disabilità, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno condizionato il decreto interministeriale 182/2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 settembre 2022) Lunedì 19 settembre è prevista una nuova riunione fra Ministero dell'Istrione e Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica. Al centro dell'incontro la definizione dell'intero impianto relativo al, dai modelli di PEI alla quantificazione delle ore per gli studenti con, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno condizionato il decreto interministeriale 182/2020. L'articolo .

