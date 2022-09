Scarpe: come tirarle a lucido in modo facile (Di domenica 18 settembre 2022) Scarpe, come tirarle a lucido in modo facile: ecco i consigli per portare ad esserle di nuovo davvero come nuove. Le nostre calzature ci accompagnano nelle avventure quotidiane che viviamo, dandoci spesso comfort e aggiungendo un tocco di stile al nostro outfit; forse più degli altri capi d’abbigliamento, però, hanno bisogno di cure. come fare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 18 settembre 2022)in: ecco i consigli per portare ad esserle di nuovo davveronuove. Le nostre calzature ci accompagnano nelle avventure quotidiane che viviamo, dandoci spesso comfort e aggiungendo un tocco di stile al nostro outfit; forse più degli altri capi d’abbigliamento, però, hanno bisogno di cure.fare L'articolo proviene da Leggilo.org.

garnant : RT @paolonori: Con il vecchio impermeabile, il vecchio cappello che somiglia al berretto di un bambino, le scarpe scalcagnate – elegante, i… - Sakuragi__20 : @enricoI00 'Guardalo come si allaccia le scarpe madre mia el mas grande' - margy_76 : RT @paolonori: Con il vecchio impermeabile, il vecchio cappello che somiglia al berretto di un bambino, le scarpe scalcagnate – elegante, i… - marbellapelato : @OnolyH @pierobuconero @lalienospacejay Abbandono ma conversazione non voglio ricevere delle scarpe di cemento come… - simpingg4omar : AIUTATEMI PURE VOI (come scarpe ho le af1 bianche classiche) -