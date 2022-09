Sarri | «Spero che sia una vittoria della consapevolezza e non della reazione»

(Di domenica 18 settembre 2022) Il tecnicoLazio, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo laper 5-0 contro la Cremonese con un gol di Milinkovic e doppietta di Immobile «Soddisfatto, ma non vorrei che fosse una. È chiaro che giocando ogni tre giorni si può perdere, ma a noi succede di non giocare.che questa sia una prestazionee non» Sulla sosta «Con i ritmi che abbiamo è dura continuare a giocare, ma sarebbe meglio poter giocare meno e basta. le soste non mi piacciono tanto» L'articolo ilNapolista.

