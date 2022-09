(Di domenica 18 settembre 2022) “Se sa parli. Se dice che c’è gente che è corrotta, che è pagata, pupazzi prezzolati… Io son pagato dagli italiani, sono a processo in un tribunale italiano perché ho difeso i confini italiani da navi straniere, da clandestini stranieri. Per me la Russia, il Giappone, la Francia, la Danimarca, io rispetto tutti però chiedo che gli italiani vengano rispettati. Son parole gravi però. Se sa che qualcuno è corrotto da potenze straniere è gravissimo. Io ho fatto il ministro dell’Interno, ho combattuto mafiosi, ‘ndranghetisti che mi minacciavano, ho abbattuto le case dei Casamonica. Se il presidente del Consiglio sa, deve andare fino in fondo. Perché altrimenti che figura fa l’Italia?, faie cog”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Zona Bianca su Retequattro a proposito delle parole del ...

Il Denaro

Certo è che, al netto delle (finte) smentite ("con Matteo ogni tanto abbiamo dei battibecchi, ma montarli ad arte no"), all'alleatola leader di FdI ribadisce, a brutto, la sua posizione ......né blocchiamo alcun iter seguendo volontà politiche personali' è la replica del partito di... replicano aduro i ministri della Lega Erika Stefani, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti ... Salvini a muso duro contro il premier: Draghi, fai nomi e cognomi - Ildenaro.it