Rai, la bomba di Salvini a Pontida: un clamoroso jolly elettorale (Di domenica 18 settembre 2022) E venne il giorno di Pontida, il raduno della Lega. Il tutto, quest'anno, a sette giorni dal voto, dalle elezioni del 25 settembre. Il discorso più atteso, ovviamente, quello di Matteo Salvini, il leader del Carroccio, leader perennemente sotto attacco. E infatti, quando sale sul palco di fronte a una folla oceanica, afferma con trasporto: "È un'emozione incredibile, ne ho viste tante di giornate. Ma dopo tre anni di Covid, di crisi economica, di preoccupazione per i mutui e le bollette, e tutto quello che accade nel mondo, vedere decine di migliaia di persone mi riempie il cuore e non c'è processo che mi possa o ci possa fermare", ha assicurato. Salvini e la Lega, però, avevano promesso "una grande sorpresa" da Pontida. E quella sorpresa è arrivata nelle parti finali del discorso: in caso di vittoria alle elezioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) E venne il giorno di, il raduno della Lega. Il tutto, quest'anno, a sette giorni dal voto, dalle elezioni del 25 settembre. Il discorso più atteso, ovviamente, quello di Matteo, il leader del Carroccio, leader perennemente sotto attacco. E infatti, quando sale sul palco di fronte a una folla oceanica, afferma con trasporto: "È un'emozione incredibile, ne ho viste tante di giornate. Ma dopo tre anni di Covid, di crisi economica, di preoccupazione per i mutui e le bollette, e tutto quello che accade nel mondo, vedere decine di migliaia di persone mi riempie il cuore e non c'è processo che mi possa o ci possa fermare", ha assicurato.e la Lega, però, avevano promesso "una grande sorpresa" da. E quella sorpresa è arrivata nelle parti finali del discorso: in caso di vittoria alle elezioni, ...

Libero_official : Ecco la sorpresa promessa da #MatteoSalvini: 'Aboliremo il canone #Rai'. Il discorso del leader della #Lega dal pal… - vitangelomosca9 : le temperature nelle marche nonostante la bomba d'acqua non sono andate al di sotto dei 19 gradi su rai 1 coniato i… - giovanniminiut1 : RT @rekko15: Con la 'bomba' dei soldi della Russia ai partiti, il TG1 di prima serata non un cenno, un approfondimento, niente di niente...… - tobiamc : RT @rekko15: Con la 'bomba' dei soldi della Russia ai partiti, il TG1 di prima serata non un cenno, un approfondimento, niente di niente...… - trimpa48 : RT @rekko15: Con la 'bomba' dei soldi della Russia ai partiti, il TG1 di prima serata non un cenno, un approfondimento, niente di niente...… -