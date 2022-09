Qatar, un calcio ai diritti umani. La denuncia: “E’ il Mondiale dello sfruttamento” (Di domenica 18 settembre 2022) Quante vite umane sono state sacrificate sull’altare dei Mondiali di calcio? E a quali limiti estremi è arrivato lo sfruttamento del lavoro migrante? Sono queste le domande da cui muove l’inchiesta “Qatar 2022, i Mondiali dello sfruttamento” condotta da Riccardo Noury, scrittore, giornalista e portavoce di Amnesty International Italia. In sole 84 pagine il libro offre uno spaccato drammatico sulle condizioni di lavoro e sulla morte di migliaia di persone durante la fase di preparazione al grande evento, da quando cioè la Fifa ha deciso di affidare al Paese Arabo l’organizzazione dei Mondiali di calcio 2022. Secondo i dati pubblicati dall’Autorità per la pianificazione e le statistiche, dal 2010 al 2019 sono morti 15.021 lavoratori stranieri di ogni età e occupazione. Di questi, 9.405 ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 18 settembre 2022) Quante vite umane sono state sacrificate sull’altare dei Mondiali di? E a quali limiti estremi è arrivato lodel lavoro migrante? Sono queste le domande da cui muove l’inchiesta “2022, i Mondiali” condotta da Riccardo Noury, scrittore, giornalista e portavoce di Amnesty International Italia. In sole 84 pagine il libro offre uno spaccato drammatico sulle condizioni di lavoro e sulla morte di migliaia di persone durante la fase di preparazione al grande evento, da quando cioè la Fifa ha deciso di affidare al Paese Arabo l’organizzazione dei Mondiali di2022. Secondo i dati pubblicati dall’Autorità per la pianificazione e le statistiche, dal 2010 al 2019 sono morti 15.021 lavoratori stranieri di ogni età e occupazione. Di questi, 9.405 ...

