Overwatch 2: ecco Kiriko, il nuovo eroe di supporto incluso nel Pass Battaglia della Stagione 1 (Di domenica 18 settembre 2022) A pochissime settimane dal lancio in accesso anticipato di “Overwatch 2“, Blizzard ha annunciato con un ricco trailer di gameplay l’arrivo di Kiriko, il nuovo eroe di supporto che andrà ad unirsi al già corposo roster del gioco. Questa giovane eroina proveniente dal Sol Levante sarà già disponibile il giorno del lancio, il 4 Ottobre, essendo parte integrante del sistema di ricompense stagionali previste dal Pass Battaglia. Coma già ampiamente anticipato infatti, dal prossimo Ottobre il celebre FPS multiplayer a squadre di casa Blizzard diventerà a tutti gli effetti un free-to-play. Il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme gratuitamente, con aggiornamenti di contenuto periodici, un Pass Battaglia stagionale, uno store online e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) A pochissime settimane dal lancio in accesso anticipato di “2“, Blizzard ha annunciato con un ricco trailer di gameplay l’arrivo di, ildiche andrà ad unirsi al già corposo roster del gioco. Questa giovane eroina proveniente dal Sol Levante sarà già disponibile il giorno del lancio, il 4 Ottobre, essendo parte integrante del sistema di ricompense stagionali previste dal. Coma già ampiamente anticipato infatti, dal prossimo Ottobre il celebre FPS multiplayer a squadre di casa Blizzard diventerà a tutti gli effetti un free-to-play. Il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme gratuitamente, con aggiornamenti di contenuto periodici, unstagionale, uno store online e ...

