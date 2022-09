No! Non risulta un legame tra vaccini e alterazioni genetiche stabili (Di domenica 18 settembre 2022) Diversi media continuano a dare spazio a presunte prove scientifiche sulla pericolosità dei vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus. In diverse condivisioni Facebook leggiamo di «sieri» che «provocano alterazioni genetiche stabili». Oltre all’impegno di usare sistematicamente il termine sbagliato per definire questi farmaci (comunque la si pensi i vaccini non sono «sieri»), si continua a considerare fonti che non possono dimostrare alcun effetto negli esseri umani, come un recente studio basato su 15 topi della Thomas Jefferson University di Philadelphia, apparso su Plos Pathogenes, che non parla né di vaccini Covid né di alterazioni genetiche vere e proprie. Qualsiasi persona abbia studiato le basi dell’immunologia si sarebbe resa conto che tale ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Diversi media continuano a dare spazio a presunte prove scientifiche sulla pericolosità deia mRNA contro il nuovo Coronavirus. In diverse condivisioni Facebook leggiamo di «sieri» che «provocano». Oltre all’impegno di usare sistematicamente il termine sbagliato per definire questi farmaci (comunque la si pensi inon sono «sieri»), si continua a considerare fonti che non possono dimostrare alcun effetto negli esseri umani, come un recente studio basato su 15 topi della Thomas Jefferson University di Philadelphia, apparso su Plos Pathogenes, che non parla né diCovid né divere e proprie. Qualsiasi persona abbia studiato le basi dell’immunologia si sarebbe resa conto che tale ...

