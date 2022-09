Milan-Napoli 1-2, azzurri primi con l’Atalanta (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-1 sul campo del Milan nel match valido per la settima giornata della Serie A ed è primo in classifica con l’Atalanta a quota 17 punti. La coppia precede di una lunghezza l’Udinese. Il Milan rimane a quota 14, dove è agganciato dalla Lazio. Il Napoli si impone in casa dei campioni d’Italia grazie ai gol di Politano, a segno su rigore al 55?, e Simeone, che fa centro di testa al 78?. Il Milan trova il pari provvisorio con Giroud, che al 69? insacca su assist di Theo Hernandez. Nel finale, all’86’, i rossoneri vanno vicinissimi al nuovo pari: Kalulu centra la traversa da ottima posizione. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 sul campo delnel match valido per la settima giornata della Serie A ed è primo in classifica cona quota 17 punti. La coppia precede di una lunghezza l’Udinese. Ilrimane a quota 14, dove è agganciato dalla Lazio. Ilsi impone in casa dei campioni d’Italia grazie ai gol di Politano, a segno su rigore al 55?, e Simeone, che fa centro di testa al 78?. Iltrova il pari provvisorio con Giroud, che al 69? insacca su assist di Theo Hernandez. Nel finale, all’86’, i rossoneri vanno vicinissimi al nuovo pari: Kalulu centra la traversa da ottima posizione. Funweek.

