LIVE Fognini Bolelli-Ymer Ymer | Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA | azzurri per chiudere in bellezza

(Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIASDILADI SINNER-MIKAELDIBuongiorno e benvenuti nellascritta dell’ultimo incontro di questa prima fase di. Si chiude il Girone A con il doppio di, che vedrà opposti Fabioe Simoneai fratelli Elias e Mikael. Saranno molto probabilmente queste le coppie che scenderanno in campo nell’Unipol Arena di ...

zazoomblog : LIVE – Bolelli-Fognini-Gonzalez-Zeballos 5-7 5-2 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Bolelli-F… - zazoomblog : LIVE – Bolelli-Fognini-Gonzalez-Zeballos 5-7 6-2 0-1 fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA -… - TOSADORIDANIELA : RT @SuperTennisTv: Italia-Argentina 2° set ?? Fognini/Bolelli 6-2 ?? Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #IoTifoItalia | #Dav… - laurapetrarca2 : RT @SuperTennisTv: Italia-Argentina 2° set ?? Fognini/Bolelli 6-2 ?? Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #IoTifoItalia | #Dav… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: Italia-Argentina 2° set ?? Fognini/Bolelli 6-2 ?? Segui il match LIVE su #SuperTenniX #DavisCup | #IoTifoItalia | #Dav… -

22.36 Sono Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez a conquistare il doppio finale della seconda giornata valevole per il girone A contro Fabioe Simone Bolelli con il punteggio di 5 - 7 6 - 2 3 - 6 dopo una maratona di due ore e ventiquattro minuti. I sudamericani conquistano un altro punto dopo il doppio vinto con la Svezia e ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE Bolelli/e Gonzalez/Zeballos scenderanno in campo oggi (venerdì 16 settembre) . L'incontro si ...Il live e la diretta testuale di Bolelli/Fognini-Gonzalez/Zeballos, match di doppio della sfida tra Italia ed Argentina di Coppa Davis 2022.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.38 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 2 ace a 3 in favore dell’Argentina con 3 doppi falli per ...