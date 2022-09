Kharkiv, Zelensky: “Oltre 10 stanze tortura trovate in regione” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Oltre dieci stanze per le torture sono state trovate nelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva ucraina nell’oblast di Kharkiv. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso video notturno. “Nelle aree liberate della regione di Kharkiv, sono state trovate Oltre dieci stanze della tortura in città e villaggi. Quando gli occupanti sono fuggiti hanno lasciato gli strumenti di tortura. Anche in una comune stazione ferroviaria, a Kozacha Lopan, è stata trovata una stanza della tortura, con strumenti per choc elettrici. Era solo una stazione ferroviaria! La tortura era pratica comune nei ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) –dieciper le torture sono statenelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva ucraina nell’oblast di. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyrnel suo consueto discorso video notturno. “Nelle aree liberate delladi, sono statediecidellain città e villaggi. Quando gli occupanti sono fuggiti hanno lasciato gli strumenti di. Anche in una comune stazione ferroviaria, a Kozacha Lopan, è stata trovata una stanza della, con strumenti per choc elettrici. Era solo una stazione ferroviaria! Laera pratica comune nei ...

