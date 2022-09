Johnny Thompson, chi è l'uomo che sta mettendo in ombra Re Carlo III (Di domenica 18 settembre 2022) Più di Re Carlo III, ultimamente tra le ricerche di google c'è il nome di Jonathan 'Johnny' Thompson, maggiore del Royal Regiment of Scotland, diventato ora scudiere del Re. Ma chi è questo affascinante militare in kilt, che sta oscurando la figura del nuovo sovrano? Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Più di ReIII, ultimamente tra le ricerche di google c'è il nome di Jonathan ', maggiore del Royal Regiment of Scotland, diventato ora scudiere del Re. Ma chi è questo affascinante militare in kilt, che sta oscurando la figura del nuovo sovrano?

