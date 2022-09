Cremonese-Lazio | le formazioni ufficiali | Casale dal 1?

(Di domenica 18 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 7a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Laudato, e dal quarto uomo Feliciani. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Longo. Calcio d’inizio alle 15:00 allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona. Ancora a secco di vittorie dopo 7 giornate, laquesto pomeriggio ospiterà una rivale di livello superiore come la. Reduce da due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Atalanta, la squadra guidata da Massimiliano Alvini proverà nonostante gli sfavori del pronostico, ad uscire dal campo con i tre punti. Uscire dal rettangolo di gioco con una vittoria, infatti, potrebbe dare maggiore fiducia in vista dei prossimi ...

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - OfficialSSLazio : #CremoneseLazio ?? Settore Ospiti esaurito: in vendita ulteriori tagliandi ?? - radiosei : #Sarri prima di #CremoneseLazio ???? - whowillwin__ : [Serie A] Monza x Juve ?? - MirkoMazzali : Cremonese-Lazio su @radio5punto9 -

...15 Iga Swiatek - Ons Jabeur 2 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta -1 - 1 15:00 Bologna - Fiorentina 2 - 1 15:00 Lecce - Monza 1 - 1 15:00 Sassuolo - Udinese 1 - 3 18:00- Verona 2 - ......che potrebbe incidere negativamente anche nella prossima sfida di campionato contro la. ... La speranza per laè che la battuta d'arresto subita con il Midtjylland sia soltanto un ...Torna la Serie A, con in turno pieno di emozioni e big match. Si parte con il lunch-match tra Udinese e Inter. Alle 15 è la volta di Monza-Juventus, Fiorentina-Verona e Cremonese-Lazio. A chiudere la ...Dopo la bruttissima sconfitta in Europa League la Lazio è chiamata al riscatto, termine non gradito dal tecnico Maurizio Sarri che pochi minuti prima dell'inizio del match contro ...