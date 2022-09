Coppa Davis 2022, Gran Bretagna-Kazakistan 2-1: Andy Murray e compagni salutano con una vittoria a Glasgow (Di domenica 18 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2022. Nel Gruppo D, a Glasgow (Gran Bretagna), Olanda e Stati Uniti sono state le squadre che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale a Malaga (Spagna) del mese di novembre, mentre per la Gran Bretagna una chiusura con una vittoria inutile però per il pass già perso. I padroni di casa hanno affrontato il Kazakistan e la vittoria è stata di 2-1. L’eterno Andy Murray è stato chiamato in causa nel primo match di singolare e non ha deluso: 6-4 6-3 per l’ex n.1 del mondo contro Dmitry Popko (n.227 ATP). Ha invece reso al di sotto delle aspettative Cameron Norrie: il n.8 ATP ha dovuto alzare ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) E’ calato il sipario sulla fase a gironi delle Finali della. Nel Gruppo D, a), Olanda e Stati Uniti sono state le squadre che hanno staccato il biglietto per i quarti di finale a Malaga (Spagna) del mese di novembre, mentre per launa chiusura con unainutile però per il pass già perso. I padroni di casa hanno affrontato ile laè stata di 2-1. L’eternoè stato chiamato in causa nel primo match di singolare e non ha deluso: 6-4 6-3 per l’ex n.1 del mondo contro Dmitry Popko (n.227 ATP). Ha invece reso al di sotto delle aspettative Cameron Norrie: il n.8 ATP ha dovuto alzare ...

Eurosport_IT : MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all… - Eurosport_IT : Il bellissimo pensiero di Matteo per Lorenzo Sonego dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Davis: ques… - Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: MATTEO È INGIOCABILE ?????? Terza vittoria di fila per Berrettini in Coppa Davis, che regala anche il primo punto all'Itali… - Agenzia_Ansa : Coppa Davis, l'Italia batte 2-1 la Svezia, col punto decisivo conquistato nel doppio dopo la vittoria di Berrettini… -