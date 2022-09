Chi è Aaron Cenere: vero nome, età e profili Instagram e TikTok (Di domenica 18 settembre 2022) Edoardo Boari, meglio conosciuto come Aaron Cenere, è nato nel 2005 ed è originario di un piccolo paesino in provincia di Perugia, ovvero Nocera Umbra. Il suo profilo Instagram ufficiale è @Aaron.Cenere, stesso nome utente anche per il profilo TikTok. Fin da piccolo la musica è stata la sua più grande passione. Aaron ha sempre vissuto la musica a 360 gradi, prima come ballerino urban/hip-hop e successivamente come cantautore. Oltre ad avere una bella voce, Aaron è sempre stato portato anche per la scrittura delle canzoni. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un cantautore di successo e di esibirsi sui palcoscenici più importanti del mondo. Chi è Aaron Cenere? Biografia ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 settembre 2022) Edoardo Boari, meglio conosciuto come, è nato nel 2005 ed è originario di un piccolo paesino in provincia di Perugia, ovNocera Umbra. Il suo profiloufficiale è @, stessoutente anche per il profilo. Fin da piccolo la musica è stata la sua più grande passione.ha sempre vissuto la musica a 360 gradi, prima come ballerino urban/hip-hop e successivamente come cantautore. Oltre ad avere una bella voce,è sempre stato portato anche per la scrittura delle canzoni. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un cantautore di successo e di esibirsi sui palcoscenici più importanti del mondo. Chi è? Biografia ...

