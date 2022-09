Calendario Coppa Davis 2022 oggi: orari partite 18 settembre, programma, tv, streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Si conclude oggi la prima fase delle finali di Coppa Davis 2022. Torna in campo l’Italia di Filippo Volandri, che ha già staccato il biglietto per i quarti di finale, ma ha ancora l’obiettivo di chiudere al primo posto, affrontando quest’oggi la Svezia. Una sfida importantissima soprattutto per gli svedesi, che si giocano il tutto per tutto e che si affideranno ai due fratelli Ymer, che finora sono stati molto pimpanti a Bologna. Sfida decisiva, invece, per la Spagna, che è obbligata a vincere contro la Corea del Sud per centrare l’accesso ai quarti di finale. Non dovrebbero davvero esserci problemi per gli spagnoli, che sono nettamente favoriti contro gli asiatici. Particolare attenzione su Carlos Alcaraz, che vorrà riscattare la sconfitta all’esordio contro Felix ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Si concludela prima fase delle finali di. Torna in campo l’Italia di Filippo Volandri, che ha già staccato il biglietto per i quarti di finale, ma ha ancora l’obiettivo di chiudere al primo posto, affrontando quest’la Svezia. Una sfida importantissima soprattutto per gli svedesi, che si giocano il tutto per tutto e che si affideranno ai due fratelli Ymer, che finora sono stati molto pimpanti a Bologna. Sfida decisiva, invece, per la Spagna, che è obbligata a vincere contro la Corea del Sud per centrare l’accesso ai quarti di finale. Non dovrebbero davvero esserci problemi per gli spagnoli, che sono nettamente favoriti contro gli asiatici. Particolare attenzione su Carlos Alcaraz, che vorrà riscattare la sconfitta all’esordio contro Felix ...

