Alex Nuccetelli, chi è l’ex moglie Antonella Mosetti (Di domenica 18 settembre 2022) Antonella Mosetti è salita in passato agli onori delle cronache rosa anche per il suo matrimonio con Alex Nuccetelli, grandissimo amico di Francesco Totti. Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli si sono sposati nel 1995 e per otto anni hanno vissuto una vita felice sotto lo stesso tetto. Insieme hanno avuto una figlia, Asia, ma dopo otto anni hanno deciso di separarsi (anche se, nonostante il divorzio, è rimasto in buoni rapporti con la moglie). Il flirt di Antonella Mosetti Antonella Mosetti, oltre a quella con Alex Nuccetelli, ha avuto diverse storie d’amore. Tra queste, citiamo per esempio, in ordine cronologico, quelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022)è salita in passato agli onori delle cronache rosa anche per il suo matrimonio con, grandissimo amico di Francesco Totti.si sono sposati nel 1995 e per otto anni hanno vissuto una vita felice sotto lo stesso tetto. Insieme hanno avuto una figlia, Asia, ma dopo otto anni hanno deciso di separarsi (anche se, nonostante il divorzio, è rimasto in buoni rapporti con la). Il flirt di, oltre a quella con, ha avuto diverse storie d’amore. Tra queste, citiamo per esempio, in ordine cronologico, quelle ...

