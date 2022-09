Verissimo intervista a Can Yaman e Francesca Chillemi, replica puntata del 17 settembre 2022 in streaming e in tv (Di sabato 17 settembre 2022) Verissimo intervista a Can Yaman e Francesca Chillemi Silvia ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 17 settembre 2022)a CanSilvia ...

Jekayim : RT @SDany89: Se ripenso all'ultima intervista che aveva fatto a Verissimo e questa devo dire che lo vedo più libero, più spigliato, più ent… - CapezzutoF : RT @canyamanitalian: #CanYaman e #FrancescaChillemi: l'intervista integrale I protagonisti della nuova fiction di Canale 5 '#ViolaComeIlM… - mariyag52489109 : RT @_dhanura: Spunto solo adesso per dire solo una cosa:?strepitosi? Intervista migliore non potevamo ricevere, sono stati complici, emozio… - Fede_Dreamer_ : RT @_dhanura: Spunto solo adesso per dire solo una cosa:?strepitosi? Intervista migliore non potevamo ricevere, sono stati complici, emozio… - soniagaia78 : RT @canyamanitalian: #CanYaman e #FrancescaChillemi: l'intervista integrale I protagonisti della nuova fiction di Canale 5 '#ViolaComeIlM… -