Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 16:10 (Di sabato 17 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno alluvione nelle Marche 11 le vittime accertate tra i dispersi Mattia Luconi di 8 anni un'altra mamma Brunella ha più di 56 anni intanto Anche oggi il maltempo non dà tregua le marche allarme per il forte vento la procura di Ancona aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa ancora a carico di ignoti i comuni più colpiti hanno iniziato ad inviare messaggi anche via Social raccomandando la popolazione di raggiungere i piani alti delle abitazioni non uscire e mentre si continua a lavorare la b annunciato che appena verrà dichiarato lo Stato d'emergenza chiederà le banche lo stop ai mutui delle popolazioni colpite ridiamo Mattia la mamma al più presto possibile questo l'appello al mondo dei soccorritori arriva dal sindaco di San Lorenzo in Campo Davide De lonti ...

