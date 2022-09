infoiteconomia : TIM precipita ancora: -8% dopo downgrade Barclays che cita rischio Meloni per progetti della tlc -

Al convegno interviene anche l'ad di, Pietro Labriola, che cita tra i temi cruciali per il comparto la necessità di "arrivare a un'indicizzazione dei prezzi all'inflazione". "Io sono il secondo ... Tim precipita in Borsa (-8%) Pesa l'incubo maxi-bolletta Barclays taglia il target price e il titolo crolla a 18 centesimi. Si temono 260 milioni di costi per l'energia ...Ennesima giornata difficile a Piazza Affari per il titolo TIM arrivato a cedere l'8% a 0,1826 euro. Si tratta dei nuovi minimi storici per il titolo che da inizio anno segna un crollo di oltre il 57,5 ...