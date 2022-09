Serie A: Arrivederci, San Siro (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 13:16:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Serie A appena arrivata in redazione: El Inter e Milan hanno concordato di demolire il mitico stadio di San Siro. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, entrambe le squadre hanno deciso di demolirlo completamente e costruire un nuovo campo, La Catedral. Dello stadio inaugurato nel 1926 e ampliato nel 1955 e nel 1990 non resta nulla. I San Siro-Giuseppe Meazza cessano di esistere per cedere il passo un nuovo e più moderno campo dove si giocheranno Inter e Milan. Inizialmente, si prevedeva di mantenere alcune parti dello stadio, ma alla fine tutte le sue fondamenta saranno distrutte. Questa decisione è stata presa in considerazione negli ultimi anni, ma i due club avrebbero raggiunto un accordo con il Consiglio comunale per la sua completa demolizione. ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 13:16:13 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: El Inter e Milan hanno concordato di demolire il mitico stadio di San. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, entrambe le squadre hanno deciso di demolirlo completamente e costruire un nuovo campo, La Catedral. Dello stadio inaugurato nel 1926 e ampliato nel 1955 e nel 1990 non resta nulla. I San-Giuseppe Meazza cessano di esistere per cedere il passo un nuovo e più moderno campo dove si giocheranno Inter e Milan. Inizialmente, si prevedeva di mantenere alcune parti dello stadio, ma alla fine tutte le sue fondamenta saranno distrutte. Questa decisione è stata presa in considerazione negli ultimi anni, ma i due club avrebbero raggiunto un accordo con il Consiglio comunale per la sua completa demolizione. ...

