Real Madrid, Ancelotti: “Vinicius? Continua a giocare con gioia” (Di sabato 17 settembre 2022) Carlo Ancelotti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico, ha parlato di Vinicius e delle polemiche a sfondo razzista nei suoi confronti. “Sono temi che non tocchiamo nello spogliatoio, di solito parliamo di calcio. Non abbiamo nemmeno toccato il tema del razzismo” ha dichiarato il tecnico dei Blancos. “Consigli? Non sono suo padre né suo fratello, sono solo il suo allenatore. Posso dire che non ha niente che non vada, sta giocando con gioia. Vini è gioia e felicità” conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Carlo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Atletico, ha parlato die delle polemiche a sfondo razzista nei suoi confronti. “Sono temi che non tocchiamo nello spogliatoio, di solito parliamo di calcio. Non abbiamo nemmeno toccato il tema del razzismo” ha dichiarato il tecnico dei Blancos. “Consigli? Non sono suo padre né suo fratello, sono solo il suo allenatore. Posso dire che non ha niente che non vada, sta giocando con. Vini èe felicità” conclude. SportFace.

