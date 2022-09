Orari qualifiche MotoGP Aragon oggi 17 settembre su Sky e TV8

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 17 settembre 2022), sabato 17, si disputeranno leufficiali del Gran Premio didella, quattordicesima prova del Mondiale 2022. Francesco “Pecco” Bagnaia (immagine di copertina) è reduce dal successo a Misano, che gli è valso il quarto sigillo consecutivo dopo le vittorie precedenti in Austria, Gran Bretagna e Olanda. Grazie a questa striscia impressionante di successi uno dopo l’altro, l’alfiere della Ducati è riuscito a riaprire il campionato portandosi a soli 30 punti dalla testa del Mondiale. In classifica Bagnaia è ora secondo, davanti anche ad Aleix Espargaro, che dopo un ottimo avvio di stagione sta ora pagando il prezzo della maggiore competitività della Ducati. Davanti a tutti c’è ancora Fabio Quartararo, solo quinto a Misano e mai in lotta per la vittoria della corsa. Di ...