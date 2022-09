Monza | Palladino | “Non mi preoccupa la gara con la Juventus Giocheremo con il cuore”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 settembre 2022) Il neo tecnico del, ed ex calciatore della, Raffaele, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia proprio del suo match d’esordio da allenatore contro i bianconeri. Ecco le sue parole: “Pochi giorni ma tante ore: in questi giorni sono stato più a Monzello che a casa mia. Domani voglio vedere atteggiamento, intensità, dobbiamo alzare il livello, avere coraggio perché incontriamo la Juve. La rosa è ampia, ho visto i ragazzi e detto loro che ho bisogno di tutti. Il gruppo è sano, io ci credo. Non mi preoccupo dellacon la Juve, sono sicuro che i ragazzi giocheranno con il. Ho visto nei loro occhi la voglia di rivincita, devono dare qualcosa in più. Possiamo giocare col 3-4-3 ma anche con la difesa a quattro. Loro verranno qui pronti ad aggredirci, noi dovremo essere ...