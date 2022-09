L' Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner c' è

Leggi su gqitalia

(Di sabato 17 settembre 2022) Siamo tutti, a modo nostro, tifosi di Roger Federer, e il giorno dopo l’annuncio del suo ritiro quella sensazione non passa: la certezza che, uno come lui, non ci sarà più. Nella mente scorrono i pensieri di lunghi pomeriggi ammaliati di fronte alle sue prodezze, in tempi in cui ci sembrava l’unico tennista che potessimo tifare sul serio: il più bravo e il più elegante di tutti, in un circuito maschile dove di connazionali, ai vertici, non ve n’era nemmeno l’ombra. Orfani di Federer, possiamo però voltare pagina in tranquillità: perché il tennis ha riscoperto nuovi eroi, e perché tra questi, ed è questa la notizia migliore, ci sono pure dueni. Chi non è memore dei tempi di Panatta, Bertolucci e Barazzutti si ritrova in una situazione completamente nuova ed eccitante: quella di sperimentare l’ebbrezza di tifare per dueni che non solo sono ...