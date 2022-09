L'ATP annuncia una crescita record per il Challenger Tour (Di sabato 17 settembre 2022) L'ATP ha annunciato una crescita importante, con modifiche significative sotto vari aspetti, dell'ATP Challenger Tour, il circuito che rappresenta il momento di passaggio fondamentali per i giovani ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) L'ATP hato unaimportante, con modifiche significative sotto vari aspetti, dell'ATP, il circuito che rappresenta il momento di passaggio fondamentali per i giovani ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - TheItalianTimes : ?? FINE PARTITA #Tennis, re #Federer annuncia l’addio ai campi e alla carriera. Il grande giocatore ha oggi 41 anni… - marco_gain : RT @Aleforevergain: In pochi giorni #Alcaraz ???? numero 1 al mondo più giovane della storia del #Tennis ??e #Federer ????, il numero 1, annunci… - Aleforevergain : In pochi giorni #Alcaraz ???? numero 1 al mondo più giovane della storia del #Tennis ??e #Federer ????, il numero 1, ann… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #RogerFederer annuncia il suo ritiro dal tennis. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram, dichiara che la 'Rod… -