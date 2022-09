Kirghizistan | 24 morti in scontri a confine con Tagikistan

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilha reso noto che almeno 24 persone sono rimaste uccise neglialcon il, in una nuova fiammata di violenza tra le due ex repubbliche sovietiche. "24 corpi ...

"24 corpi sono stati portati in strutture sanitarie della regione di Batken", nel sudest del, ha riferito il ministero della Salute kirghizo in un comunicato. Da Samarcanda dove si ...... Maksat e Zhany - Zher del distretto di Leylek ", ha reso noto il Servizio di Guardia di Frontiera del Comitato di Stato per la Sicurezza Nazionale del, riferendo di "scontri armati in ...Il Kirghizistan ha reso noto che almeno 24 persone sono rimaste uccise negli scontri al confine con il Tagikistan, in una nuova fiammata di violenza tra le due ex repubbliche sovietiche. (ANSA) ...Proseguono gli scontri lungo l'intero confine tra il Kirghizistan e il Tagikistan: soldati del Tagikistan hanno aperto il fuoco oggi contro altri distretti di confine con il Kirghizistan, ha reso noto ...