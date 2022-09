Inter, problemi per Brozovic nella rifinitura: Inzaghi ha già il sostituto per l’Udinese (Di sabato 17 settembre 2022) Nel corso della rifinitura alla vigilia dell’Udinese, il centrocampista dell’Inter Brozovic ha accusato un problema fisico Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggi Brozovic ha accusato un problemino di natura fisica nel corso della rifinitura. Il croato è in dubbio per la gara con l’Udinese di domani, seguiranno aggiornamenti già nelle ore a venire. In caso di forfait, la prima alternativa è Asllani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Nel corso dellaalla vigilia del, il centrocampista dell’ha accusato un problema fisico Secondo quanto riportato da Sportmediaset, oggiha accusato unno di natura fisica nel corso della. Il croato è in dubbio per la gara condi domani, seguiranno aggiornamenti già nelle ore a venire. In caso di forfait, la prima alternativa è Asllani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : 'Manca qualcuno che crei superiorità' ?? Montolivo spiega i problemi dell'Inter ??? Serve più fantasia ai nerazzurri?… - mantegazziani : @agostinomela @ilciccio67 Io sto per i fatti miei ché i problemi che ho con la mia squadra mi bastano e mi avanzano… - TuttoFanta : ??#INTER: problemi per #Brozovic, i dettagli #fantacalcio #seriea #infortunati - Dacos19918832 : @Gattobianco149 Polli può essere l'erede di Girelli, la scorsa stagione ha deluso anche a causa di molti problemi f… - Bertoldo117 : @it_inter Pare di no. Non ha effettuato la partitella proprio per evitare problemi -