Inter | la decisione sul futuro di Skriniar | cosa succederà

(Di sabato 17 settembre 2022) Durante la sessione estiva di calciomercato si è parlato a lungo di una possibile separazione tra l’e il difensore Milan Škriniar, causa il forteesse del Paris Saint-Germain. L’accordo tra le due società non è arrivato ed il calciatore sloveno è rimasto a Milano; ora, però, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbero riaprirsi diversi scenari in merito. calciomercatoDurante la prossima settimana, infatti, dovrebbe esserci un incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza nerazzurra per cercare di creare le basi per il rinnovo di contratto. Il rischio di perdere Škriniar a parametro zero c’è: il contratto del calciatore scade a giugno 2023 ed il PSG continua a monitorare la situazione. L’obiettivo di Marotta è quello di aumentare l’offerta di 5 milioni di ...

