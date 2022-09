I cinghiali continuano a scorrazzare nella Capitale

RondaniniSalumi : RT @assosuini: Mentre gli abbattimenti colpiscono duramente gli #allevamenti, i cinghiali continuano a scorrazzare tranquillamente. #Assosu… - agamb3r : RT @assosuini: Mentre gli abbattimenti colpiscono duramente gli #allevamenti, i cinghiali continuano a scorrazzare tranquillamente. #Assosu… - CoratoLiveIt : Continuano i “raid” dei cinghiali nei campi: in Puglia gli esemplari sono circa 250mila - SostenCarni : RT @assosuini: Mentre gli abbattimenti colpiscono duramente gli #allevamenti, i cinghiali continuano a scorrazzare tranquillamente. #Assosu… - assosuini : Mentre gli abbattimenti colpiscono duramente gli #allevamenti, i cinghiali continuano a scorrazzare tranquillamente… -

CoratoLive.it

...(Cerep) per i pareri di competenza " prevede che si potranno abbattere fino a 35.451: una cifra pari al 180% di quanto fatto nell'ultimo anno . "Un provvedimento importante "..."Le stalle situate nelle zone dove sono stati riscontrati i casi di peste deiad essere vuote e gli allevatori esasperati, serve un salto di qualità: abbiamo bisogno del ristallo ... Continuano i “raid” dei cinghiali nei campi: in Puglia gli esemplari sono circa 250mila Bisogna accelerare sull’individuazione e la costruzione dei distretti di gestione e i settori di prelievo da parte degli ATC. Raid nei campi in provincia di Foggia con i cinghiali che divorano e distr ...L’associazione agricola sollecita la Regione per poter applicare la «caccia di selezione» anche ai cinghiali, della quale è stato già approvato il disciplinare ...