Harry e Meghan | che figuraccia! | La terribile vendetta di Re Carlo | umiliati in mondovisione

(Di sabato 17 settembre 2022) Inviti annullati,figuraccia per: questa volta sembra ci sia lo zampino di una(Ansafoto)Dopo la morte della Regina Elisabetta, l’equilibrio già leso della monarchia inglese è stato rotto totalmente. Resalito al trono sembra aver escluso da ogni cerimonia di famiglia la presenza dei Sussex. I duchi, con la scelta di rimanere lontani dagli obblighi della corona, hanno firmato l’allontanamento da Londra. Se la Regina Elisabetta in parte ha cercato di patteggiare per, sul punto di morte ha deciso di eliminare dalla lista di ereditieri i suoi nipoti, figli di, Archie e Lilibeth. Seguendo la sua scia,ha deciso di eliminarli una volta per tutte dal ...

Agenzia_Ansa : Harry e Meghan sarebbero furiosi per il fatto che i loro due figli, i piccoli Archie e Lilibet, diventeranno rispet… - antoguerrera : Una foto straordinaria, di @jeremyselwyn1, scattata ieri sera tra le grate di Buckingham Palace, appena arrivato il… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - MeglioNotizie : L'addio dei nipoti, 'Harry & Meghan esclusi dal ricevimento' - nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: Due polemiche vedono protagonisti, in queste ore, i duchi di Sussex e il principe saudita Mohammed bin Salman h… -

E' la prima volta cheha indossato l'uniforme dall'inizio del periodo di lutto in cui era ... Il quale però d'altro canto avrebbe invece deciso di escludere il secondogenito e la moglie...L'ultimo saluto a Elisabetta II, tutti i nipoti riuniti per la veglia: William ein uniforme fianco a fiancoSe avesse potuto, Elisabetta la Corona l'avrebbe consegnata direttamente ai nipoti: se non per indossarla, per custodirla, e per custodire quello spirito di servizio che la sovrana per tutta la sua vi ...Harry e Meghan sembrano proprio non riuscire a tornare nelle grazie della Royal Family, nemmeno in un momento così delicato come la morte della Regina Elisabetta II. I Duchi di Sussex si trovano attua ...